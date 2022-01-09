У Лондоні з'явився прозорий басейн, побудований між багатоповерхівками

19:48 27 квітень Київ, Україна

Жителів Лондона здивували прозорим "повітряним" басейном, який спорудили між двома висотками на 35-метровій висоті.

Про це повідомили в CNN.



Маса конструкції разом з водою перевищує 400 тонн, а товщина стінок басейну досягає 300 мм в окремих місцях.



Басейн називається Sky Pool. Конструкція вагою 400 тонн (з водою) розташована між десятими поверхами двох житлових будинків ЖК Nine Elms. Глибина "повітряного" басейну три метри, а ширина - 25 метрів. У ньому є кілька режимів освітлення.



Відзначається, що відвідати басейн можуть тільки жителі даного мікрорайону. До речі, вартість квартири там мінімум півтора мільйона доларів.



Басейн став найбільшим в своєму роді. Він входить в екологічний проєкт Embassy Gardens EcoWorld Ballymore. Саму конструкцію побудували в американському штаті Колорадо.



Офіційно басейн представлять мешканцям з концертом 19 травня.