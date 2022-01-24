У Лівії збили російський винищувач МіГ-29

20:41 08 вересень Київ, Україна

У Лівії був збитий винищувач МіГ-29 лівійської нацарміі з російським пілотом.



На кадрах, знятих російськомовним льотчиком, видно, що лежить на землі біло-помаранчевий парашут, спорядження та апаратура. Сам автор ролику в цей час коментує те, що трапилося.

"Сьогодні я катапультувався: не долетів 45 кілометрів до аеродрому, на дальності 70 мене збили. Цілий і неушкоджений. Парашут розстелив, чекаю рятувальників. Вдарився тільки сильно об каміння. Джипів поки не видно із ворогом. Буду йти в долину, парашут, все залишаю на землі", - каже російський військовий.

Льотчик додав, що він катапультувався з висоти 700 метрів, а винищувач впав у 200-300 метрах від нього. В кінці відеозапису видно, як за військовим прилітає вертоліт Мі-24. Країну присутності видає характерне забарвлення вертольота. Хто саме збив винищувач, невідомо.

Раніше представник лівійської армії уряду національної згоди генерал Абдулхаді Діра заявив, російські літаки здійснили нові військові постачання силам, лояльним бунтівному Хафтару. Генерал повідомив, що літаки типу "Ільюшин" здійснили п'ять польотів у провінції Сирт і Джуфра на початку серпня, перевозили військові боєприпаси для бойовиків Хафтара.



Росія виступає в цьому конфлікті на боці Хафтара. Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) також повідомляло, що Москва перекинула до Лівії кілька сучасних винищувачів МіГ-29 з метою підтримати російських найманців, які борються за Хафтара.