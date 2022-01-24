У Лівії збили російський винищувач МіГ-29

У Лівії був збитий винищувач МіГ-29 лівійської нацарміі з російським пілотом.
На кадрах, знятих російськомовним льотчиком, видно, що лежить на землі біло-помаранчевий парашут, спорядження та апаратура. Сам автор ролику в цей час коментує те, що трапилося.
Льотчик додав, що він катапультувався з висоти 700 метрів, а винищувач впав у 200-300 метрах від нього. В кінці відеозапису видно, як за військовим прилітає вертоліт Мі-24. Країну присутності видає характерне забарвлення вертольота. Хто саме збив винищувач, невідомо.
Раніше представник лівійської армії уряду національної згоди генерал Абдулхаді Діра заявив, російські літаки здійснили нові військові постачання силам, лояльним бунтівному Хафтару. Генерал повідомив, що літаки типу "Ільюшин" здійснили п'ять польотів у провінції Сирт і Джуфра на початку серпня, перевозили військові боєприпаси для бойовиків Хафтара.
Росія виступає в цьому конфлікті на боці Хафтара. Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) також повідомляло, що Москва перекинула до Лівії кілька сучасних винищувачів МіГ-29 з метою підтримати російських найманців, які борються за Хафтара.
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