У Лівії офіційно утримується понад 12 тисяч затриманих – голова ООН

12:37 18 січень Київ, Україна

Понад 12 000 ув'язнених офіційно утримуються у 27 в'язницях та слідчих ізоляторах по всій Лівії, і ще тисячі утримуються незаконно та часто у «нелюдських умовах в установах, контрольованих озброєними групами або в «секретних» установах», — йдеться у новій доповіді голови ООН.



Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив у звіті, датованому 17 січня, що політична місія ООН у Лівії, відома як МООНПЛ, продовжує документувати випадки довільного затримання, катувань, сексуального насильства та інших порушень міжнародного права в установах, які перебувають у віданні уряду.



«Я, як і раніше, серйозно стурбований порушеннями прав мігрантів і біженців у Лівії, що продовжуються», — заявив Гутерріш у доповіді Раді Безпеки ООН.

«Жінки та чоловіки-мігранти та біженці, як і раніше, стикаються з сексуальними домаганнями, в країні процвітає торгівля людьми з боку озброєних груп, транснаціональних контрабандистів та торговців людьми, а також співробітників Управління боротьби з незаконною міграцією, яке діє при Міністерстві внутрішніх справ», - сказав він.



Також Гутерріш зазначив, що МООНПЛ задокументувала випадки у в'язниці Мітіга та кількох центрах утримання під вартою, які перебувають у віданні Управління боротьби з незаконною міграцією в Ез-Завії, а також у столиці Тріполі та її околицях, і місія ООН отримала «достовірну інформацію про торгівлю людьми та сексуальне насильство над ними», серед постраждалих близько 30 нігерійських жінок і дітей».



В останні роки Лівія стала основним транзитним пунктом для мігрантів, що рятуються від війни та злиднів в Африці та на Близькому Сході.

Торговці людьми часто користуються ситуацією і заганяють зневірені сім'ї в погано обладнані гумові або дерев'яні човни, які глухнуть і тонуть на небезпечному маршруті Центрального Середземномор'я.



За словами Гутерріша, станом на 14 грудня берегова охорона перехопила та повернула до Лівії 30 990 мігрантів та біженців, що «майже втричі перевищує загальну кількість людей, які повернулися у 2020 році (12 000 осіб)». Понад 1300 людей загинули чи зникли безвісти.