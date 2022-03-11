У Литві будують табір для білоруських біженців

08:08 11 червень Київ, Україна

З метою контролю міграції з боку білоруського кордону в Литві прийняли рішення спорудити цілий табір для біженців. Табір буде розташований в Пабраді і зможе дати притулок приблизно 350 білорусам.

Про це повідомляє LRT в п'ятницю, 11 червня.



Так влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Зараз Центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку та мігрантів без документів.



Глава URC Александрас Кісловас підкреслив, що хоч табір для біженців - не те ж саме, що звичайне житло, але люди будуть забезпечені в ньому усіма необхідними зручностями.



"Ці намети, звичайно, не мають нічого спільного з туристичними наметами. Це сучасні намети з вентиляцією, з системою кондиціонування, опалення", - пояснив Кісловас.



Також деяких біженців будуть розміщувати в звичайних житлових приміщеннях.

"Вибір житла буде залежати від уразливості іноземців, що прибувають, будь то самотні люди, сім'ї з дітьми або матері-одиначки. І ми думаємо, що проживання в наметах буде запропоновано одиноким людям", - додав Кісловас.

Влада Литви вважає, що ситуація в Мінську може сприяти незаконній міграції з Білорусі. За даними литовських прикордонників, близько 300 мігрантів з Іраку та Білорусі прибули в Литву в цьому році.