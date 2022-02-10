У Литві стартували щорічні навчання Залізний вовк-2021

З метою перевірки і підтримання бойової готовності Збройних сил Литви, в країні стартували військові навчання, які триватимуть до кінця травня.
Про це повідомляє портал Delfi.
У навчаннях Gelezinis Vilkas (Залізний вовк) на основі механізованої піхотної бригади Збройних сил країни з однойменною назвою, буде задіяно близько тисячі одиниць військової техніки: танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь, транспорту адміністративного призначення та понад 3 тисячі військовослужбовців з Литви і восьми держав - союзників по НАТО.
Мета цих щорічних навчань - перевірка і підтримка бойової готовності бригади Gelezinis Vilkas і батальйонів, що належать до неї, а також оцінка здатності одиниць бригади виконувати завдання у взаємодії з військовослужбовцями Бойової групи дислокованого на військовій базі в Руклі Батальйону передових сил НАТО і командуванням бригади.
Учасники навчань продемонструють свою підготовку до виконання бойових операцій, поділяться досвідом дій в міжнародному оточенні, будуть виконувати логістичні операції, а також продовжать вдосконалення взаємодії між партнерами НАТО. Завершаться навчання 31 травня.
Після того, як в Литві з 2017 року розміщена Бойова група Батальйону передових сил НАТО, під командуванням Німеччини, разом з литовськими військовими, в порядку ротації, вже тренувалися понад 12 тис. військових.
У навчаннях Gelezinis Vilkas (Залізний вовк) на основі механізованої піхотної бригади Збройних сил країни з однойменною назвою, буде задіяно близько тисячі одиниць військової техніки: танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь, транспорту адміністративного призначення та понад 3 тисячі військовослужбовців з Литви і восьми держав - союзників по НАТО.
Мета цих щорічних навчань - перевірка і підтримка бойової готовності бригади Gelezinis Vilkas і батальйонів, що належать до неї, а також оцінка здатності одиниць бригади виконувати завдання у взаємодії з військовослужбовцями Бойової групи дислокованого на військовій базі в Руклі Батальйону передових сил НАТО і командуванням бригади.
Учасники навчань продемонструють свою підготовку до виконання бойових операцій, поділяться досвідом дій в міжнародному оточенні, будуть виконувати логістичні операції, а також продовжать вдосконалення взаємодії між партнерами НАТО. Завершаться навчання 31 травня.
Після того, як в Литві з 2017 року розміщена Бойова група Батальйону передових сил НАТО, під командуванням Німеччини, разом з литовськими військовими, в порядку ротації, вже тренувалися понад 12 тис. військових.
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