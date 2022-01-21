У Литві створили перші в світі ліки від COVID-19

У тому випадку, коли вакцинація недоступна або протипоказана, з'являється гостра потреба в ліках, які будуть допомагати лікувати коронавірус. Клінічним дослідженням таких ліків зайняті сьогодні в Литві.
Про це пише The Baltic Times.
За його словами, рівень ефективності препарату стане зрозумілий вже в цьому році.
Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти COVID-19.
"Також почнемо з нуля виробництво ліків з іншою американською компанією", - сказав він.
Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими в світі.
"На цей момент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися", - сказав Бумеліс.
Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти COVID-19.
"Також почнемо з нуля виробництво ліків з іншою американською компанією", - сказав він.
Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими в світі.
"На цей момент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися", - сказав Бумеліс.
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