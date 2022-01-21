У Литві створили перші в світі ліки від COVID-19

12:48 07 травень Київ, Україна

У тому випадку, коли вакцинація недоступна або протипоказана, з'являється гостра потреба в ліках, які будуть допомагати лікувати коронавірус. Клінічним дослідженням таких ліків зайняті сьогодні в Литві.

Про це пише The Baltic Times.

"Ми передали ліки швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на питання про те, чи створені в Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, (створення ліків. - ред.) доведено до такого рівня, що зараз відбуваються клінічні дослідження", - сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.

За його словами, рівень ефективності препарату стане зрозумілий вже в цьому році.



Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти COVID-19.



"Також почнемо з нуля виробництво ліків з іншою американською компанією", - сказав він.



Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими в світі.



"На цей момент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися", - сказав Бумеліс.