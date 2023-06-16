У Литві розмістять систему Patriot для захисту саміту НАТО у липні

12:11 29 травня Київ, Україна

Німеччина розгорне у Литві систему протиповітряної оборони дальньої дії Patriot, щоб допомогти захистити саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє LRK із посиланням на заяву Міністерства оборони Німеччини.
 
Зазначається, що на прохання Альянсу Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО в липні 2023 року.

ФРН перемістить до Литви свої підрозділи Patriot зі Словаччини, а також деякі допоміжні елементи з Польщі. Крім того, Німеччина надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування, щоб убезпечити саміт у Вільнюсі.

У відомстві зазначають, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.
 
Очікується, що саміт Північноатлантичного альянсу відвідає і президент України Володимир Зеленський.