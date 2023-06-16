У Литві розмістять систему Patriot для захисту саміту НАТО у липні

Німеччина розгорне у Литві систему протиповітряної оборони дальньої дії Patriot, щоб допомогти захистити саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.
Про це повідомляє LRK із посиланням на заяву Міністерства оборони Німеччини.
Про це повідомляє LRK із посиланням на заяву Міністерства оборони Німеччини.
Зазначається, що на прохання Альянсу Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО в липні 2023 року.
ФРН перемістить до Литви свої підрозділи Patriot зі Словаччини, а також деякі допоміжні елементи з Польщі. Крім того, Німеччина надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування, щоб убезпечити саміт у Вільнюсі.
ФРН перемістить до Литви свої підрозділи Patriot зі Словаччини, а також деякі допоміжні елементи з Польщі. Крім того, Німеччина надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування, щоб убезпечити саміт у Вільнюсі.
У відомстві зазначають, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.
Очікується, що саміт Північноатлантичного альянсу відвідає і президент України Володимир Зеленський.
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