У Литві розмістять систему Patriot для захисту саміту НАТО у липні

12:11 29 травня Київ, Україна





Про це повідомляє LRK із посиланням на заяву Міністерства оборони Німеччини. Німеччина розгорне у Литві систему протиповітряної оборони дальньої дії Patriot , щоб допомогти захистити саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.Про це повідомляє LRK із посиланням на заяву Міністерства оборони Німеччини.

Зазначається, що на прохання Альянсу Німеччина зробить "значний внесок" у захист саміту НАТО в липні 2023 року.



ФРН перемістить до Литви свої підрозділи Patriot зі Словаччини, а також деякі допоміжні елементи з Польщі. Крім того, Німеччина надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування, щоб убезпечити саміт у Вільнюсі.





У відомстві зазначають, що Німеччина також залучить засоби безпеки наземного, повітряного та морського базування для безпеки на саміті НАТО.

Очікується, що саміт Північноатлантичного альянсу відвідає і президент України Володимир Зеленський.