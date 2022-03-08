У Литві проходить перший тур виборів до парламенту

15:16 11 жовтень Київ, Україна

Осінь цього року багата на вибори в різних країнах. Сьогодні, 11 жовтня, голосування проходить в Таджикистані і Литві. Так, в Литві з ранку були відкриті близько 2 тисяч виборчих дільниць. У першому турі голосування виборці віддають голоси за кандидатів в однопалатний парламент - Сейм. Голосувати можна буде до 20:00.

За 141 депутатський мандат боротимуться 1 754 кандидати - представники семи політичних партій та самовисуванці (близько 30). У багатомандатних округах партія повинна подолати п'ятивідсотковий бар'єр, щоб пройти до Сейму.

У трійку фаворитів, на думку експертів, входять керівна партія "Союз селян і "зелених" Литви", найбільша опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" і Соціал-демократична партія Литви.

Парламентарієм може стати громадянин у віці 25 років і старше, який постійно проживає в Литві. Найстарішому з претендентів 86 років.

Сейм обирається на чотири роки загальним таємним голосуванням за змішаною системою: 71 депутат - в одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 - за партійними списками. Вибори вважатимуться такими, що відбулися, при явці не менше як 25%. Право голосу мають понад 2,4 млн осіб.

Другий тур пройде 25 жовтня в тих одномандатних округах, де не буде виявлено переможця. У ньому беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Раніше повідомлялося, що в Таджикистані почалося голосування на виборах президента. О 06.00 за місцевим часом по всій країні відкрилися 3 375 ділянок.