У Литві продовжили режим НС на кордоні з росією та білоруссю

18:33 08 грудня Київ, Україна

Сейм Литви 8 грудня схвалив постанову про продовження надзвичайного стану на кордоні з росією та білоруссю до 10 березня. Про це повідомляє Delfi.



До цього надзвичайний стан у Литві було запроваджено до 16 грудня.

"Дії військової агресії та військові злочини росії в Україні продовжуються, їхні масштаби не зменшуються. Посилюються атаки росії на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури України, здійснюється енергетичний тероризм. Можливість застосування ядерної зброї все частіше згадується у риториці росії. Йдеться про можливі диверсії на білоруській АЕС", - заявила глава МВС країни Агнє Білотайте з трибуни Сейму.

За її словами, стурбованість викликає і той факт, що у білорусі продовжують концентруватися російські солдати та озброєння.

"Для білоруського та російського режимів створено сприятливі умови для проведення гібридних атак проти Литовської Республіки… Ми бачимо, що загрози становлять ризик інтересам нашої національної безпеки та спокою суспільства, і це є підставою для запровадження надзвичайного стану", - зазначила міністр.

Повідомляється, що останнім часом білоруський режим продовжує використовувати мігрантів як форму гібридної агресії проти Литовської Республіки. Так, цього року до Литви не було допущено майже 11 тисяч мігрантів. Зокрема, білоруські співробітники пошкоджують фізичний бар'єр, встановлений на литовсько-білоруському кордоні, організують підвезення нелегальних мігрантів на державний кордон та спрямовують їх на територію Литви.



У період надзвичайного стану будуть продовжені деякі з заходів, що вже вживаються: охорона державного кордону здійснюється в посиленому режимі, також проводяться перевірки на кордоні. Діятиме суворіший візовий режим - видача віз громадянам росії та білорусі у візових службах Литви за кордоном призупинена, за винятком випадків, коли посередником виступає МЗС.



Литовське МВС зазначає, що реалізація проєкту постанови спрямована на управління погрозами, тому не завдаватиме незручностей мешканцям Литви. У надзвичайний стан Литовська армія підключається у порядку, встановленому Законом про організацію системи охорони краю та військової служби Литви.