У Литві попросив притулок вже другий російський офіцер, який втік із росії

Невдачі російської армії у війні проти України підштовхнули багатьох військовослужбовців тікати з армії та шукати притулку в інших країнах. Як повідомила у п'ятницю, 11 серпня, служба ВВС, ще один російський офіцер нелегально перетнув кордон Литви і попросив політичний притулок.
Зазначається, що лейтенант Іван Корольов нелегально перетнув кордон Литви, зумів дістатися Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби 10 серпня на вільнюському автовокзалі.
Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313-39 – це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю.
Після затримання у Вільнюсі військовослужбовця повернули на прикордонний КПП, де він перебував ще добу та звідки зміг зв'язатися з журналістом ВВС.
За його словами, він брав участь у так званій СВО, але знаходився весь цей час на території росії, на території України він не був.
Запит втікача про надання притулку в Литві було прийнято до розгляду, після чого чоловіка відправили у міграційний центр у Пабраді.
У червні Литва надала тимчасовий притулок військовому льотчику Дмитру Мішову, який не хотів далі брати участь у війні.
Раніше повідомлялося, що більше тисячі росіян, які не згодні з війною, отримали притулок у ФРН.
Також повідомлялося, що Франція надасть притулок росіянам, які втекли від мобілізації.
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