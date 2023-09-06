У Литві попросив притулок вже другий російський офіцер, який втік із росії

07:02 12 серпня Київ, Україна

Невдачі російської армії у війні проти України підштовхнули багатьох військовослужбовців тікати з армії та шукати притулку в інших країнах. Як повідомила у п'ятницю, 11 серпня, служба ВВС, ще один російський офіцер нелегально перетнув кордон Литви і попросив політичний притулок.

Зазначається, що лейтенант Іван Корольов нелегально перетнув кордон Литви, зумів дістатися Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби 10 серпня на вільнюському автовокзалі.

Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313-39 – це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю.

Після затримання у Вільнюсі військовослужбовця повернули на прикордонний КПП, де він перебував ще добу та звідки зміг зв'язатися з журналістом ВВС.

"3 серпня я вирішив залишити російську федерацію у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичний притулок", - сказав Корольов.

За його словами, він брав участь у так званій СВО, але знаходився весь цей час на території росії, на території України він не був.

"Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми приймали боєприпаси з усієї росії, з усіх частин, з усіх арсеналів та розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо до України", - сказав Корольов.

Запит втікача про надання притулку в Литві було прийнято до розгляду, після чого чоловіка відправили у міграційний центр у Пабраді.

У червні Литва надала тимчасовий притулок військовому льотчику Дмитру Мішову, який не хотів далі брати участь у війні.

Раніше повідомлялося, що більше тисячі росіян, які не згодні з війною, отримали притулок у ФРН.

Також повідомлялося, що Франція надасть притулок росіянам, які втекли від мобілізації.