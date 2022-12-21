У Литві масово блокують користувачів Facebook за згадку про війну

15:52 21 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє громадський мовник LRT.



16 грудня заступниця міністра з комунікацій Агнє Вайчукевичуте зустрічалася з представниками відділу компанії Meta, що відповідає за сегмент соцмережі в Балтії та Польщі, і висловила стурбованість з приводу того, що користувачів часто карають за вираження підтримки Україні.



Також на цю тему провели окреме засідання Комітету з нацбезпеки та оборони Сейму Литви, де своїми спостереженнями поділилася профільна організація debunk.org, яка проаналізувала приводи для блокування. За словами її керівника Віктораса Даушкаса, приводом для бана стають слова "московія" (литовською - "москалія") та "москалі", "путінські зомбі", "російські вбивці", "кацапи", "орки". Також відомо про випадки блокування сторінок ініціатив збирання коштів на підтримку України.



Серед іншого, одного дня заблокували мера Вільнюса Ремігіуса Шимашюса за його пост-пояснення, що "московія" - історичний термін. "Це абсолютно правильно, але алгоритми сприйняли слово як заборонений контент та заблокували", - коментує Даушкас.



Він зазначив, що за очевидної тенденції блокування проукраїнських користувачів не схоже на те, щоб якось обмежували висловлювання іншої сторони.



Найяскравішим кейсом у Литві стало довічне блокування сторінки Praeitis zalakas із 200 тисячами підписників, де розповідали про російську агресію та організовували збори на підтримку України. Адміністратори сторінки створили нову, поступово повертаючи свою аудиторію, і вже почали отримувати нові попередження – наприклад, за "торгівлю зброєю". На думку експерта, одним із чинників проблеми може бути помилковий автопереклад з литовської на англійську, що суттєво спотворює зміст мовою оригіналу.



Також зафіксували випадок бана користувача за агресивну відповідь на пост проросійського облікового запису про те, що "потрібно знайти снайпера, щоб розібратися із Зеленським", але сам пост із закликом до замаху не заблокували.



У деяких випадках заблоковані користувачі не вживали жодних слів-тригерів. Наприклад, проросійський користувач написав коментар, що "вся



Керівник комітету Сейму заявив, що Литва вживатиме заходів для зміни цієї ситуації. Користувачі Facebook у Литві почали масово стикатися із блокуваннями за повідомлення та коментарі про війну в Україні, через що проблему розглядають уже на рівні державних відомств.Про це повідомляє громадський мовник LRT.16 грудня заступниця міністра з комунікацій Агнє Вайчукевичуте зустрічалася з представниками відділу компанії Meta, що відповідає за сегмент соцмережі в Балтії та Польщі, і висловила стурбованість з приводу того, що користувачів часто карають за вираження підтримки Україні.Також на цю тему провели окреме засідання Комітету з нацбезпеки та оборони Сейму Литви, де своїми спостереженнями поділилася профільна організація debunk.org, яка проаналізувала приводи для блокування. За словами її керівника Віктораса Даушкаса, приводом для бана стають слова "московія" (литовською - "москалія") та "москалі", "путінські зомбі", "російські вбивці", "кацапи", "орки". Також відомо про випадки блокування сторінок ініціатив збирання коштів на підтримку України.Серед іншого, одного дня заблокували мера Вільнюса Ремігіуса Шимашюса за його пост-пояснення, що "московія" - історичний термін. "Це абсолютно правильно, але алгоритми сприйняли слово як заборонений контент та заблокували", - коментує Даушкас.Він зазначив, що за очевидної тенденції блокування проукраїнських користувачів не схоже на те, щоб якось обмежували висловлювання іншої сторони.Найяскравішим кейсом у Литві стало довічне блокування сторінки Praeitis zalakas із 200 тисячами підписників, де розповідали про російську агресію та організовували збори на підтримку України. Адміністратори сторінки створили нову, поступово повертаючи свою аудиторію, і вже почали отримувати нові попередження – наприклад, за "торгівлю зброєю". На думку експерта, одним із чинників проблеми може бути помилковий автопереклад з литовської на англійську, що суттєво спотворює зміст мовою оригіналу.Також зафіксували випадок бана користувача за агресивну відповідь на пост проросійського облікового запису про те, що "потрібно знайти снайпера, щоб розібратися із Зеленським", але сам пост із закликом до замаху не заблокували.У деяких випадках заблоковані користувачі не вживали жодних слів-тригерів. Наприклад, проросійський користувач написав коментар, що "вся Литва сидить у цьому лайні", а заблокували на 30 днів людину, яка на це відповіла: "Так їдьте звідси, навіщо ви тут залишаєтеся". Іншого заблокували за фразу "Велика нація великих варварів". Один із користувачів отримав 30-денний бан за картинку, на якій українка б'є російського солдата букетом. Оскаржувати якісь обмеження облікового запису фактично неможливо.Керівник комітету Сейму заявив, що Литва вживатиме заходів для зміни цієї ситуації.

"Це виглядає як антиукраїнська цензура, і ми хочемо зробити все, що можливо, щоби це не повторювалося... Виконавчі органи влади вже запросили представників Meta до Литви, ми також запросимо їх до парламенту, буде і політична, і технічна дискусія", - прокоментував Лаурінас Кащунас.

На його думку, дискусію варто виносити і на міжнародний рівень, тому що відомо про аналогічні тенденції у Латвії, Естонії, Польщі, Словаччині, Болгарії.



Планується, що представники Meta приїдуть до Вільнюса у січні 2023 року.