У Литві до кінця квітня планують ввести національний паспорт вакцинації

Канцлерка МОЗ Литви Юргіта Гребенковене повідомила, що до кінця квітня планується створити національне посвідчення вакцинації, а вже в липні ввести цифрові сертифікати.
За словами канцлерки, національне посвідчення вакцинації планується створити до кінця квітня. А введення цифрових сертифікатів очікується в липні.
Як зазначається, за планом такі сертифікати охоплять вакцинованих громадян, а також тих, хто перехворів на COVID-19. "Під питанням залишається тестування, оскільки негативний результат тесту не означає, що людина через годину не інфікується. Зараз в одному німецькому місті, де проводять експеримент, такий сертифікат діє тільки добу. Тут є різні нюанси, країни шукають найкращу відповідь", - зазначив міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс.
Прем'єр-міністр Інгрида Шимоніте до цього говорила, що подібна ідея впровадження імунних паспортів можлива тільки з початком масової вакцинації. Однак у вівторок, виступаючи в парламенті, вона сказала, що можливість переміщення між муніципалітетами може стати доступною для людей зі сформованим імунітетом. Це питання уряд Литви обговорить після Пасхи.
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