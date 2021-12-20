У Литві до кінця квітня планують ввести національний паспорт вакцинації

10:13 01 квітень Київ, Україна

Канцлерка МОЗ Литви Юргіта Гребенковене повідомила, що до кінця квітня планується створити національне посвідчення вакцинації, а вже в липні ввести цифрові сертифікати.

"Головна мета сертифіката - забезпечення вільного пересування людей, зниження ризику захворювання. "Зелені" сертифікати охоплять три аспекти - вакцинація, одужання після COVID-19 і тестування", - розповіла глава МОЗ Литви.

За словами канцлерки, національне посвідчення вакцинації планується створити до кінця квітня. А введення цифрових сертифікатів очікується в липні.



Як зазначається, за планом такі сертифікати охоплять вакцинованих громадян, а також тих, хто перехворів на COVID-19. "Під питанням залишається тестування, оскільки негативний результат тесту не означає, що людина через годину не інфікується. Зараз в одному німецькому місті, де проводять експеримент, такий сертифікат діє тільки добу. Тут є різні нюанси, країни шукають найкращу відповідь", - зазначив міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс.



Прем'єр-міністр Інгрида Шимоніте до цього говорила, що подібна ідея впровадження імунних паспортів можлива тільки з початком масової вакцинації. Однак у вівторок, виступаючи в парламенті, вона сказала, що можливість переміщення між муніципалітетами може стати доступною для людей зі сформованим імунітетом. Це питання уряд Литви обговорить після Пасхи.