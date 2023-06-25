У Липецькій області Росії перекопали шосе, з метою затримати "вагнерівців"

19:44 24 червня Київ, Україна

У Липецькій області росії засікли колону приватних військових компаній "Вагнер", що пересувається в бік Москви. Щоб створити перешкоду на їхньому шляху, екскаватори перекопували шосе.



Інформацію про подію повідомляють російські ЗМІ.



Імовірно, ці заходи вжито з метою зупинити вагнерівців. На записі відеокамери стурбовані люди висловлюють невдоволення, оскільки вони не можуть проїхати до своїх будинків.



Відеозапис було зроблено на перетині Добрівського та Чаплигинського районів трасою, яка веде до Чаплигіна.. Цей населений пункт розташований лише за 20 кілометрів від Рязанської області, що межує з Підмосков'ям.

Місцеві жителі обговорюють ситуацію в телеграм-чатах і згадують, що також перекопані й інші дороги на околицях Чаплигіна.