У Латвію перекинули іспанські ЗРК NASAMS

09:43 27 червня Київ, Україна

У рамках нарощування присутності НАТО у Східній Європі на тлі постійних загроз російської федерації Іспанія розмістила батарею ЗРК NASAMS у Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Національних збройних сил Латвії.

Системи NASAMS виробляють американська корпорація Raytheon Technologies та норвезька група Kongsberg. В комплекс входять пускові установки та станції радіолокації (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel.



Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності.



Дальність стрільби зенітної системи у конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.