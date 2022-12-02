У Латвії телеканал "Дощ" оштрафували на €10 тисяч за карту росії з Кримом та "нашу армію"

15:31 02 грудня Київ, Україна

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) порушила справу про адміністративне правопорушення і оштрафувала на 10 тисяч євро телеканал "Дощ" і через сюжет, в якому йдеться про можливу підтримку окупаційної армії та за карту Росії з Кримом.

Про це повідомляє видання Delfi.



Це вже друге серйозне порушення з боку телеканалу за останні місяці. За три порушення Латвія має право відкликати ліцензію на мовлення "Дощу".

Уривок із відео оприлюднив активіст Сергій Стерненко у телеграм-каналі.

Як пояснив головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, у випуску програми "Тут і зараз" від 1 грудня прозвучала фраза ведучого Олексія Користелева: "Надсилайте нам повідомлення на пошту або пишіть нам у наш телеграм-бот.. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та з простими елементарними зручностями на фронті”.

"Ця фраза створює відчуття у глядача, що телеканал "Дощ" займається наданням допомоги армії Росії.. У зв'язку з цим важливо відзначити таке: телеканал "Дощ" не займався, не займався допомогою і не займатиметься з оснащенням російської армії – на фронті чи за його межами", - зазначив Дзядко.

Він пояснив, що поштова скринька, названа ведучим, створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної та безглуздої мобілізації в Росії.

"Поширення інформації про це необхідне для усвідомлення широкою аудиторією злочинності дій російського керівництва, починаючи з 24 лютого 2022 року. Правду про злочинну та підлу війну мають знати всі російські громадяни - включаючи військовослужбовців та мобілізованих", - додав Дзядко.

Згодом глава служби інформації каналу Катерина Котрікадзе телеканалу повідомила, що керівництво звільнило Користельова.