У Латвії телеканал "Дощ" оштрафували на €10 тисяч за карту росії з Кримом та "нашу армію"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) порушила справу про адміністративне правопорушення і оштрафувала на 10 тисяч євро телеканал "Дощ" і через сюжет, в якому йдеться про можливу підтримку окупаційної армії та за карту Росії з Кримом.
Про це повідомляє видання Delfi.
Це вже друге серйозне порушення з боку телеканалу за останні місяці. За три порушення Латвія має право відкликати ліцензію на мовлення "Дощу".
Це вже друге серйозне порушення з боку телеканалу за останні місяці. За три порушення Латвія має право відкликати ліцензію на мовлення "Дощу".
Уривок із відео оприлюднив активіст Сергій Стерненко у телеграм-каналі.
Як пояснив головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, у випуску програми "Тут і зараз" від 1 грудня прозвучала фраза ведучого Олексія Користелева: "Надсилайте нам повідомлення на пошту або пишіть нам у наш телеграм-бот.. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та з простими елементарними зручностями на фронті”.
Він пояснив, що поштова скринька, названа ведучим, створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної та безглуздої мобілізації в Росії.
Згодом глава служби інформації каналу Катерина Котрікадзе телеканалу повідомила, що керівництво звільнило Користельова.
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