У Латвії знову оголошено надзвичайну ситуацію

18:17 06 листопада Київ, Україна

Тривалістю в три тижні уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію в країні. За порушення обмежень, котрі розробила Рада з кризового управління, передбачені штрафи.



Про це 6 листопада повідомляє Delfi.



Під час НП будуть заборонені і скасовані всі публічні заходи. Заборона не стосується організованих зібрань поза приміщеннями, ходи і пікетів. У той самий час на приватних заходах можуть бути присутніми не більше 10 осіб та двох сімей. На похоронах може перебувати більша кількість сімей, але все одно не більше 10 осіб одночасно.



"Культурні місця, виставкові зали, спортивні зали і місця для релігійних заходів можуть починати роботу не раніше шостої ранку і закінчувати не пізніше восьмої вечора. Спортивні центри можуть закінчувати роботу о десятій вечора", - йдеться в повідомленні.



За порушення обмежень будуть застосовуватися штрафи: фізична особа може бути оштрафована до 2000 євро, юридична - від 140 до 5000 євро.