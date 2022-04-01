У Латвії планують запровадити річну заборону на видачу посвідок на проживання громадянам росії та білорусі

11:52 01 квітня Київ, Україна

Сейм Латвії 31 березня одноголосно у першому читанні затвердив поправки до Закону «Про імміграцію» щодо перебування в Латвії іноземців — насамперед громадян росії та білорусі. Документ обмежує випадки, коли іноземці можуть постійно перебувати у Латвії, пише видання Delfi.lv.



Згідно із законопроєктом, до 30 червня 2023 року припиниться видача первинних дозволів на тимчасове проживання громадянам росії та білорусі. Виняток - спеціально обумовлені в законі випадки. Наприклад, ППП (посвідку на постійне проживання) можна отримати на один рік у зв'язку з працевлаштуванням, якщо надано тимчасовий захист, а також подружжю громадян Латвії.



Крім того, додасться можливість анулювати ППП чи візу іноземним громадянам, які діяли всупереч інтересам Латвії, прославляли, заперечували чи виправдовували геноцид, військові злочини, злочини проти миру та людства.



Поправки до закону «Про імміграцію» приймаються терміново у двох парламентських читаннях. Остаточне читання відбудеться 7 квітня, причому депутати ще можуть вносити зміни до законопроєкту.