У Латвії розпочали збір грошей на купівлю Bayraktar для України

11:27 16 серпня Київ, Україна

У Латвії розпочали збір грошей на купівлю безпілотного літального бойового апарату Bayraktar для ЗСУ.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що збирання коштів проводиться на платформі Ziedot.lv. Одним із ініціаторів став музикант Ралфс Ейландс: на розміщеному в Інтернеті відео він повідомив, що кожен житель Латвії має можливість довести свою підтримку Україні, а також руками українців "передати привіт російським окупантам".



Загалом необхідно зібрати п'ять мільйонів євро. За першу годину було зібрано понад 58 тисяч євро, до збору приєдналися 1788 осіб.



Зазначимо, що подібні акції вже проводились і в інших країнах – у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.