У Латвії на кордоні з Білоруссю розпочалися військові навчання The Decisive Point

06:19 15 листопад Київ, Україна

У Латвії стартували військові навчання The Decisive Point. Вони розпочалися 14 листопада та триватимуть до 12 грудня. Прямого підтвердження того, що навчання зумовлено ситуацією, що виникла на білорусько-латвійському кордоні, немає, проте навчання пройдуть у прикордонних з Білоруссю ділянках.



Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.



Військові навчання тривалістю майже місяць будуть дислоковані у південно-східних регіонах країни, на кордоні з Білоруссю, у них візьмуть участь близько 3000 військових. Основним завданням навчань Пабрікс назвав відпрацювання ефективної взаємодії великомасштабної співпраці всіх військових структур країни.