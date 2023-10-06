У Латвії понад 3 тисячі росіян мають виїхати з країни до кінця листопада

12:09 06 жовтня Київ, Україна

Понад три тисячі громадян росії, які проживають у Латвії, отримали листи про закінчення терміну дії їхньої посвідки на проживання.



Про це повідомляє LSM.



Глава Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе заявила, що відомство розіслало 3255 інформаційних листів про закінчення терміну дії посвідки на проживання тим громадянам росії, які не подали документи на набуття статусу довгострокового резидента ЄС.



За її словами, 3541 особа не подала документи на набуття статусу довгострокового резидента ЄС або не звернулася за повторною перевіркою на володіння латвійською мовою. Таким чином, згідно із законом про імміграцію, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня 2023 року. Вони мають залишити територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2023 року.



Розе також пояснила, що близько 200 осіб із тих, хто нічого не зробив для отримання посвідки на проживання, не мають заявленої адреси проживання. Тому уряд не може з ними зв'язатися. Крім того, деяких людей не попросили виїхати з країни, бо вони вже перебувають за межами Латвії.



У грудні відбудуться перевірки, чи покинули Латвію всі ці громадяни. Якщо ні, то прийде наказ покинути країну.