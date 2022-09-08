У Латвії анонсували місячний локдаун

У зв'язку з COVID-ситуацією Латвія з 21 жовтня по 15 листопада планує ввести особливо суворі обмеження, оголосив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш.
Жорсткий карантин передбачає закриття майже всіх магазинів, шкіл і розважальних закладів. Це рішення ще має бути затверджене урядом.
За словами прем'єра Латвії, влада пішла на такий крок через низьке охоплення вакцинацією. У свою чергу глава МОЗ Даніель Павлютс уточнив, що протягом локдауну будуть доступні тільки найбільш нагальні послуги і продаватимуться тільки товари першої необхідності. Також буде введено комендантську годину з 20:00 до 5:00.
З 1,9 мільйона жителів Латвії менше половини отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу. За останній тиждень в країні щодня фіксують рекордні показники інфікування. Так, 18 жовтня було зареєстровано 1253 випадки зараження і сім смертей.
Загальна кількість хворих на COVID-19 в Латвії з початку пандемії зросла до 186 869, а кількість померлих - 2897. Лікарні по всій країні припинили лікування людей з онкозахворюваннями та іншими захворюваннями, зосередившись лише на пацієнтах з COVID-19, яким потрібна інтенсивна терапія.
Жорсткий карантин передбачає закриття майже всіх магазинів, шкіл і розважальних закладів. Це рішення ще має бути затверджене урядом.
За словами прем'єра Латвії, влада пішла на такий крок через низьке охоплення вакцинацією. У свою чергу глава МОЗ Даніель Павлютс уточнив, що протягом локдауну будуть доступні тільки найбільш нагальні послуги і продаватимуться тільки товари першої необхідності. Також буде введено комендантську годину з 20:00 до 5:00.
З 1,9 мільйона жителів Латвії менше половини отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу. За останній тиждень в країні щодня фіксують рекордні показники інфікування. Так, 18 жовтня було зареєстровано 1253 випадки зараження і сім смертей.
Загальна кількість хворих на COVID-19 в Латвії з початку пандемії зросла до 186 869, а кількість померлих - 2897. Лікарні по всій країні припинили лікування людей з онкозахворюваннями та іншими захворюваннями, зосередившись лише на пацієнтах з COVID-19, яким потрібна інтенсивна терапія.
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