У Кизилі жінки вийшли на протести проти мобілізації - ЗМІ

17:37 29 вересня Київ, Україна

Правоохоронці затримали близько 20 жінок, які вийшли на мітинг проти "часткової" мобілізації у російській Туві 29 вересня.

Про це повідомляють росЗМІ.



У столиці Туви Кизилі на площі Арата пройшла жіноча акція під гаслами "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Акцію було перервано співробітниками поліції через п'ять хвилин після початку. Усього затримано 20 жінок. За інформацією ЗМІ, в учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані.