У Кизилі жінки вийшли на протести проти мобілізації - ЗМІ

17:37 29 вересня Київ, Україна

Правоохоронці затримали близько 20 жінок, які вийшли на мітинг проти "часткової" мобілізації у російській Туві 29 вересня.

 
Про це повідомляють росЗМІ.

У столиці Туви Кизилі на площі Арата пройшла жіноча акція під гаслами "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Акцію було перервано співробітниками поліції через п'ять хвилин після початку. Усього затримано 20 жінок. За інформацією ЗМІ, в учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані.
 
" На відео, яке опинилося у розпорядженні редакції, співробітники втрьох насильно ведуть жінку, яка була готова сама залишити площу. Також відомо про затримання матері з дитиною в колясці, їх доставили до міського відділку поліції", - наголошується в повідомленні.