У Киргизстані пройшли парламентські вибори

4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори, перемогу здобули нові партії, які раніше не входили в парламент.
ЦВК оголосила попередні результати після підрахунку 98% бюлетенів. У парламент проходять партії "Бірімдік" (24,9%), "Мекеним Киргизстан" (24,3%), "Киргизстан" (8,89%) і "Бутун Киргизстан" (7,19%).
Партія "Мекенчіл" набрала 6,96% - їй поки не вистачає 0,04% для подолання виборчого порогу.
Проти всіх проголосували 1,82%. Явка склала 56,2% від усіх включених в списки виборців.
Ті партії, що програли на виборах, мають намір 5 жовтня вийти на об'єднаний мітинг. Їхні представники заявили, що не визнають підсумки голосування, і говорять про безпрецедентні порушення виборчого законодавства.
Киргизький парламент - Жогорку Кенеш - однопалатний, обирається на п'ять років. Його нинішній склад - 120 депутатів від шести партій. Керівну коаліцію в цьому парламенті складають три партії: Соціал-демократична партія на чолі з колишнім президентом Алмазбеком Атамбаєвим, "Киргизстан" і "Бір Бол". Парламентська більшість висуває прем'єр-міністра, який має в країні значні повноваження.
У політичному житті Киргизстану парламент відіграє істотну роль. Він в певні періоди виступав серйозним опонентом уряду та президенту, а боротьба партій є реальністю.
Особливість Киргизстану, що впливає на парламентські вибори, полягає в тому, що партії в республіці вибудовуються не під стратегії та програми, а під впливові фігури, за якими стоять інтереси сімей, груп з тих чи інших регіонів, зазначила наукова співробітниця Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень ( ZOiS) Беате Ешмент.
ЦВК оголосила попередні результати після підрахунку 98% бюлетенів. У парламент проходять партії "Бірімдік" (24,9%), "Мекеним Киргизстан" (24,3%), "Киргизстан" (8,89%) і "Бутун Киргизстан" (7,19%).
Партія "Мекенчіл" набрала 6,96% - їй поки не вистачає 0,04% для подолання виборчого порогу.
Проти всіх проголосували 1,82%. Явка склала 56,2% від усіх включених в списки виборців.
Ті партії, що програли на виборах, мають намір 5 жовтня вийти на об'єднаний мітинг. Їхні представники заявили, що не визнають підсумки голосування, і говорять про безпрецедентні порушення виборчого законодавства.
Киргизький парламент - Жогорку Кенеш - однопалатний, обирається на п'ять років. Його нинішній склад - 120 депутатів від шести партій. Керівну коаліцію в цьому парламенті складають три партії: Соціал-демократична партія на чолі з колишнім президентом Алмазбеком Атамбаєвим, "Киргизстан" і "Бір Бол". Парламентська більшість висуває прем'єр-міністра, який має в країні значні повноваження.
У політичному житті Киргизстану парламент відіграє істотну роль. Він в певні періоди виступав серйозним опонентом уряду та президенту, а боротьба партій є реальністю.
Особливість Киргизстану, що впливає на парламентські вибори, полягає в тому, що партії в республіці вибудовуються не під стратегії та програми, а під впливові фігури, за якими стоять інтереси сімей, груп з тих чи інших регіонів, зазначила наукова співробітниця Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень ( ZOiS) Беате Ешмент.
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