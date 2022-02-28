У Киргизстані почалися багатотисячні акції протесту

15:54 05 жовтень Київ, Україна

Радіо Азаттик повідомляє, що в столиці Киргизстану Бішкеку почалися багатотисячні акції протесту.

У Бішкеку лідери 12 партій підписалися під вимогою до ЦВК анулювати результати парламентських виборів. Про це на мітингу повідомив кандидат від партії «Республіка» Мірлан Жеенчороев.



Під зверненням в тому числі підписалися партії «Бутун Киргизстан» і «Мекенчіл».



«Підписали всі партії, крім тих трьох», - заявив він, не уточнивши, які конкретні партії відзначені в зверненні.



Кандидат від партії «Ата Мекен» Жанар Акаєв додав, що партії вимагають від ЦВК до півночі виконати їхню вимогу про анулювання результатів виборів і призначення нових.



В ході мітингу деякі спікери, серед іншого, зажадали відставки президента Сооронбая Жеенбекова. На їхню думку, Жеенбеков несе відповідальність за «несправедливі» вибори.



Один з організаторів мітингу Сиймик Жапикеев заявив, що на площі зібралося близько 15 тисяч осіб.



Спікери пообіцяли, що мітинг буде безстроковим. На площі «Ала-Тоо» мають намір встановити юрти.



4 жовтня в Киргизстані пройшли вибори депутатів в Жогорку Кенеш VII скликання. У них взяли участь 16 партій. Виходячи з поточних даних, до парламенту проходять 4 партії, які подолали 7-процентний бар'єр:



«Бірімдік»

«Мекеним Киргизстан»

«Киргизстан»

«Бутун Киргизстан»



Ті партії, що програли, заявляють про масовий підкуп і застосування адміністративного ресурсу на виборах. Про це ж заявили і дві партії, що виграли - «Бірімдік» і «Мекеним Киргизстан».



Кілька партій проводять мітинги незгоди з підсумками голосування. Акції організували п'ять партій, які раніше підписали резолюцію про об'єднання.



Присутнім біля будівлі парламенту завадили люди, які назвали себе героями Квітневої революції. Вони заявили, що "це святе місце, де проливали кров люди, і вони не дадуть його використовувати політикам в своїх цілях".



Після інциденту мітингувальники перемістилися на площу.



Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, в Киргизстані пройшли вибори депутатів до парламенту 7-го скликання.