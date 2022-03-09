У Киргизстані заарештовано директора одного з телеканалів за публікації про війну в Україні

16:41 08 березень Київ, Україна

У Киргизстані заарештовано на два місяці директора приватного телеканалу Next TV Таалайбека Дуйшенбієва за публікацію інформації про війну Росії проти України.



Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав негайно звільнити його, припинити розслідування та дозволити йому працювати вільно.



Влада заарештувала Дуйшенбієва після того, як 3 березня на фейсбук-сторінці та в телеграм-каналі Next TV була оприлюднена інформація про заяви екскерівника розвідувального управління Казахстану про те, що Киргизстан таємно погодився надати військову підтримку вторгненню Росії в Україну.



Того вечора співробітники Держкомнацбезпеки (ДКНС) країни провели обшук в офісі радіостанції в Бішкеку, конфіскували телерадіотехніку, опечатали студію та офіси журналістів, а також затримали Дуйшенбієва.



Згодом ДКНС повідомила, що відкрила проти Дуйшенбієва кримінальне провадження за фактом "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". На закритому судовому засіданні 4 березня Першотравневий районний суд Бішкека обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 травня.



Якщо журналіста визнають винним, то йому загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

"Влада має негайно звільнити Таалайбека Дуйшенбієва, припинити розслідування по Next TV і дозволити відновити мовлення безперешкодно", - заявила координаторка програми CPJ для Європи та Центральної Азії Гульноза Саїд.

Адвокат Дуйшенбієва Акмат Алагушев у телефонному інтерв'ю повідомив CPJ, що його підзахисний відкидає звинувачення, і вони оскаржуватимуть рішення про утримання його під вартою, а також опечатування студії та робочого приміщення, яке, за його словами, слідство вчинило незаконно.