У Киргизії припинили обслуговування російських карток "Мир"

Банк Киргизії "Компаньйон", що має міжнародних акціонерів, припинив прийом карток "Мир", які раніше потрапили під санкції російських банків.
Про це пишуть РосЗМІ із посиланням на заяву банку.
У повідомленні фінустанови йдеться про те, що обслуговування призупинено "у зв'язку з рішенням партнерського процесингового центру".
Так, "Компаньйон" опублікував список із 21 російського банку, з картами яких призупинено роботу.
До списку включені банки, що раніше потрапили під санкції - зокрема Ощадбанк, ВТБ, Промзв'язокбанк, Альфа-банк, "ФК Відкриття". Окремо у списку згадується також Банк Москви, який у 2016 році припинив своє існування як окремий банк, ставши частиною ВТБ.
Як зазначає Forbes Russia, акціонерами банку "Компаньйон" є міжнародна неурядова організація MercyCorps (Корпус милосердя), Нідерландський банк розвитку (FMO) та інвестфонд Triodos Investment Management ("дочка" банку розвитку Triodos).
Раніше Мінфін США погрожував карати за співпрацю із російською платіжною системою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі