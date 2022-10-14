У Киргизії припинили обслуговування російських карток "Мир"

18:07 14 жовтня Київ, Україна

Банк Киргизії "Компаньйон", що має міжнародних акціонерів, припинив прийом карток "Мир", які раніше потрапили під санкції російських банків.



Про це пишуть РосЗМІ із посиланням на заяву банку.



У повідомленні фінустанови йдеться про те, що обслуговування призупинено "у зв'язку з рішенням партнерського процесингового центру".



Так, "Компаньйон" опублікував список із 21 російського банку, з картами яких призупинено роботу.



До списку включені банки, що раніше потрапили під санкції - зокрема Ощадбанк, ВТБ, Промзв'язокбанк, Альфа-банк, "ФК Відкриття". Окремо у списку згадується також Банк Москви, який у 2016 році припинив своє існування як окремий банк, ставши частиною ВТБ.



Як зазначає Forbes Russia, акціонерами банку "Компаньйон" є міжнародна неурядова організація MercyCorps (Корпус милосердя), Нідерландський банк розвитку (FMO) та інвестфонд Triodos Investment Management ("дочка" банку розвитку Triodos).



Раніше Мінфін США погрожував карати за співпрацю із російською платіжною системою.