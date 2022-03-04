У Курській області стався вибух на заводі, де знаходився склад зброї та техніки

14:57 04 березень Київ, Україна





Цей завод використовувався як склад російської зброї, а також для ремонту техніки. У повідомленнях російських ЗМІ йдеться, що вибух стався нібито внаслідок ремонту військової техніки. Пропагандистський ресурс ТАРС повідомляє, що стався вибух боєприпасів в одній із машин через нібито коротке замикання. Як повідомляють російські ЗМІ, стався вибух на спиртовому заводі в населеному пункті Тьоткіно Курської області. Цей населений пункт знаходиться неподалік кордону з Україною. За деякими даними, це цукровий завод.Цей завод використовувався як склад російської зброї, а також для ремонту техніки. У повідомленнях російських ЗМІ йдеться, що вибух стався нібито внаслідок ремонту військової техніки. Пропагандистський ресурс ТАРС повідомляє, що стався вибух боєприпасів в одній із машин через нібито коротке замикання.

Інші російські ресурси пишуть, що було кілька вибухів. Відомо, що евакуювали 300 людей.