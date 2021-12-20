У Криму затримали росіянина, який нібито працював на спецслужби України

16:16 16 березень Київ, Україна

Затримання в Криму тривають. Але цього разу російські силовики затримали росіянина. Громадянин РФ був затриманий ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві для спецслужб України. За інформацією Центру громадських зв'язків ФСБ Росії, в автомобілі чоловіка нібито виявили вибуховий пристрій.

"Федеральною службою безпеки в ході проведених оперативно-розшукових заходів викрито і припинено розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина РФ Єсипенко У.Л.", - йдеться в повідомленні пресслужби.

У ЦГЗ заявили, що громадянин РФ нібито робив фото і відео місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей в Криму. А в транспортному засобі затриманого було знайдено саморобний вибуховий пристрій.

"Зі слів затриманого Єсипенка, інформацію він збирав в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука У. А., а саморобний вибуховий пристрій, за його рекомендацією, зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки", - заявили в ФСБ.

Порушено кримінальну справу. Підозрюваного заарештували на два місяці.

Раніше ФСБ заявила про затримання в Криму осіб, "які фінансували ІДІЛ". Нібито підозрювані з 2015 по 2019 рік через Інтернет збирали гроші на благодійність, але насправді на потреби бойовиків. Кошти спрямовувались за кордон.