У найбільшому місті ПАР спалахнула багатоповерхівка: загинули десятки людей

13:43 31 серпня Київ, Україна

У Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південно-Африканської Республіки, вночі 31 серпня спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Внаслідок займання загинули щонайменше 73 особи.



Про це повідомляє Sky News з посиланням на місцеву владу.



Спікер служби з надзвичайних ситуацій Роберт Муладзі заявив, що кількість жертв може збільшитися і в пастці може бути ще більше людей. Рятувальники провели евакуацію та продовжують пошуки.



Будівлю в центральному діловому районі Йоганнесбурга називають "неформальним поселенням" для бездомних людей. За словами свідків, там могли проживати щонайменше 200 осіб. Оскільки в таких будинках немає електропостачання, пожежа сталася, очевидно, через загоряння свічки або газової конфорки. Остаточно причини пожежі наразі не встановлено.



Серед загиблих є семеро дітей, з яких молодшим був рік. Постраждали під час пожежі 52 особи. Поки що вогнеборці продовжують рятувальну операцію.