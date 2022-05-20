У кремлі вирішили легалізувати військове найманство

11:20 20 травня Київ, Україна

кремль має намір позбавити від ризику кримінального покарання осіб, які вступили в збройний конфлікт з Україною на боці росії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити" видання "Відкриті медіа. Ексклюзиви», з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента.

"Адміністрація президента має намір ввести зміни до статті 359 КК рф («Наймання»). Її доповнять приміткою, за якою особа буде звільнена від відповідальності, якщо інкриміноване діяння вчинено на користь російської федерації, її громадян, або не спрямоване проти них", - повідомило джерело.

Законопроєкт буде внесений до держдуми одним із регіональних парламентів. Ця норма покликана повністю легалізувати участь у бойових діях в Україні росіян, які йдуть на війну не як призовники, контрактники чи мобілізовані резервісти, а як «парамілітариз» — таких, як бійці ПВК Вагнера або «добровольчі» загони з Чечні.