У кремлі вирішили легалізувати військове найманство

кремль має намір позбавити від ризику кримінального покарання осіб, які вступили в збройний конфлікт з Україною на боці росії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити" видання "Відкриті медіа. Ексклюзиви», з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента.
Законопроєкт буде внесений до держдуми одним із регіональних парламентів. Ця норма покликана повністю легалізувати участь у бойових діях в Україні росіян, які йдуть на війну не як призовники, контрактники чи мобілізовані резервісти, а як «парамілітариз» — таких, як бійці ПВК Вагнера або «добровольчі» загони з Чечні.
Таким чином, росії намагається компенсувати свої втрати у війні з Україною, які на 20 травня, за даними Генштабу ЗСУ, склали 28700 осіб.
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