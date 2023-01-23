У кремлі спробували пояснити відсутність документа про завершення мобілізації

14:38 23 січня Київ, Україна

Прессекретар президента країни-агресора дмитро пєсков спробував пояснити відсутність документа про закінчення мобілізації, за його словами, це пов'язано з іншими завданнями, які вирішує міноборони росії, але при цьому треба орієнтуватися на слова путіна про завершення мобілізації.



Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РІА "Новини".

"Призов у рамках часткової мобілізації здійснювався до досягнення встановленої чисельності, необхідної для виконання збройними силами поставлених завдань. Міноборони власне рапортувало саме про те, що встановлену чисельність було досягнуто, у зв'язку з чим призов громадян у рамках часткової мобілізації було зупинено, завершено".

Проте, уточнив пєсков, окрім призову громадян на військову службу часткова мобілізація також охоплює й інші заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил.

"Це пов'язано з виконанням завдань військовослужбовцями і так далі, і так далі, і так далі. У цій частині це продовжує працювати", - наголосив він.



Прессекретар путіна ще раз наголосив, що треба орієнтуватися на слова та заяви президента росії про закінчення мобілізації, хоча при цьому указ про часткову мобілізацію передбачає й інші функції, необхідні для міністерства оборони.