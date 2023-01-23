У кремлі спробували пояснити відсутність документа про завершення мобілізації

Прессекретар президента країни-агресора дмитро пєсков спробував пояснити відсутність документа про закінчення мобілізації, за його словами, це пов'язано з іншими завданнями, які вирішує міноборони росії, але при цьому треба орієнтуватися на слова путіна про завершення мобілізації.
Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РІА "Новини".
Проте, уточнив пєсков, окрім призову громадян на військову службу часткова мобілізація також охоплює й інші заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил.
Прессекретар путіна ще раз наголосив, що треба орієнтуватися на слова та заяви президента росії про закінчення мобілізації, хоча при цьому указ про часткову мобілізацію передбачає й інші функції, необхідні для міністерства оборони.
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