У Кремлі оцінили обстановку в Афганістані

13:22 21 липня Київ, Україна

Всі події, що відбуваються в Афганістані, пов'язані вони з талібами чи ні, не залишаються непоміченими Москвою.
 
Про це заявив в середу, 21 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ситуація в Афганістані вкрай тривожна. Ситуація в Афганістані є предметом нашої стурбованості. Ми спільно з нашими партнерами по ОДКБ, спільно з країнами, що межують з Афганістаном, перебуваємо в постійному контакті, звичайно, відстежуємо те, як ця ситуація розвивається. Поки звідти приходять тільки тривожні новини", - сказав він.
Пєсков залишив без коментарів питання, чи вважає президент РФ Володимир Путін, що рух "Талібан" зараз, скоріше, благо для Афганістану і можливий партнер для РФ по переговорах.

Напередодні стало відомо, що на тлі бойових дій в Афганістані Росія перекинула до кордонів країни з Таджикистаном танкову бригаду. Офіційно - для навчань.

Нагадаємо, на тлі виведення з Афганістану військ НАТО таліби проводять масштабний наступ і змогли взяти під контроль великі території країни.