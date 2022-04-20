У Кремлі оцінили обстановку в Афганістані

13:22 21 липня Київ, Україна

Всі події, що відбуваються в Афганістані, пов'язані вони з талібами чи ні, не залишаються непоміченими Москвою.

Про це заявив в середу, 21 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ситуація в Афганістані вкрай тривожна. Ситуація в Афганістані є предметом нашої стурбованості. Ми спільно з нашими партнерами по ОДКБ, спільно з країнами, що межують з Афганістаном, перебуваємо в постійному контакті, звичайно, відстежуємо те, як ця ситуація розвивається. Поки звідти приходять тільки тривожні новини", - сказав він.