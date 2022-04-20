У Кремлі оцінили обстановку в Афганістані

Всі події, що відбуваються в Афганістані, пов'язані вони з талібами чи ні, не залишаються непоміченими Москвою.
Про це заявив в середу, 21 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Пєсков залишив без коментарів питання, чи вважає президент РФ Володимир Путін, що рух "Талібан" зараз, скоріше, благо для Афганістану і можливий партнер для РФ по переговорах.
Напередодні стало відомо, що на тлі бойових дій в Афганістані Росія перекинула до кордонів країни з Таджикистаном танкову бригаду. Офіційно - для навчань.
Нагадаємо, на тлі виведення з Афганістану військ НАТО таліби проводять масштабний наступ і змогли взяти під контроль великі території країни.
Напередодні стало відомо, що на тлі бойових дій в Афганістані Росія перекинула до кордонів країни з Таджикистаном танкову бригаду. Офіційно - для навчань.
Нагадаємо, на тлі виведення з Афганістану військ НАТО таліби проводять масштабний наступ і змогли взяти під контроль великі території країни.
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