У Кремлі не охоче визнають провал вакцинації в Росії

За словами Путіна, вакцинацію від коронавірусу пройшли більше 18 мільйонів росіян. Але з урахуванням масштабу країни, це лише 1,2% населення. На тлі різко збільшеного рівня COVID- захворюваності виникає питання: чому ж, маючи достатню кількість вакцини, росіяни не поспішають робити щеплення?
Як стверджують в Кремлі, такий низький рівень вакцинації зовсім не пов'язаний з недовірою народу до влади.
На думку Пєскова, очевидний провал вакцинації в країні - це "повна дурість".
Причиною зростання захворюваності в Росії Пєсков назвав "тотальний нігілізм, низький рівень вакцинації і, крім того, підступність самої інфекції теж не можна забувати".
Виправдовуючи явне відставання Росії "за темпами вакцинації в порівнянні з багатьма країнами", Дмитро Пєсков визнає, що в області вакцинації пропагандистська система РФ "виявилася не настільки ефективною, наскільки хотілося б".
Зауважимо, що в Росії за минулу добу виявили більше ніж 17 тисяч випадків коронавірусу - це максимум з січня.
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