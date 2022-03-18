У Кремлі не охоче визнають провал вакцинації в Росії

За словами Путіна, вакцинацію від коронавірусу пройшли більше 18 мільйонів росіян. Але з урахуванням масштабу країни, це лише 1,2% населення. На тлі різко збільшеного рівня COVID- захворюваності виникає питання: чому ж, маючи достатню кількість вакцини, росіяни не поспішають робити щеплення?

Як стверджують в Кремлі, такий низький рівень вакцинації зовсім не пов'язаний з недовірою народу до влади.

"Ні, аж ніяк", - запевняє секретар президента Дмитро Пєсков.

На думку Пєскова, очевидний провал вакцинації в країні - це "повна дурість".

"Я не знаю, хто це каже, але як мінімум це невіглас", - сказав Пєсков.

Причиною зростання захворюваності в Росії Пєсков назвав "тотальний нігілізм, низький рівень вакцинації і, крім того, підступність самої інфекції теж не можна забувати".

Виправдовуючи явне відставання Росії "за темпами вакцинації в порівнянні з багатьма країнами", Дмитро Пєсков визнає, що в області вакцинації пропагандистська система РФ "виявилася не настільки ефективною, наскільки хотілося б".

"Тут ми мало досягли успіху, але не тому, що чогось не вистачає: всього більш ніж вистачає і більш ніж достатньо, все це було забезпечено і вся інфраструктура створена кілька місяців тому", - неохоче визнав представник Кремля.

Зауважимо, що в Росії за минулу добу виявили більше ніж 17 тисяч випадків коронавірусу - це максимум з січня.