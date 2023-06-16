У Краснодарському краї рф горів НПЗ

У Краснодарському краї росії вночі сталася пожежа біля Афіпського нафтопереробного заводу. Місцева влада заявила про удар безпілотниками.

Згодом Кондратьєв повідомив, що пожежу ліквідовано.



Телеграм-канали оприлюднили відео пожежі.

"Атака безпілотників сталася близько третьої години ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чутно за кілька кілометрів. НПЗ розташований всього за 15 кілометрів від Краснодара", — повідомляє телеграм-канал Shot.