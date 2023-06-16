У Краснодарському краї рф горів НПЗ
09:43 31 травня Київ, Україна
У Краснодарському краї росії вночі сталася пожежа біля Афіпського нафтопереробного заводу. Місцева влада заявила про удар безпілотниками.
"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна із установок з перегонки мазуту. Попередня причина - приліт БПЛА",
- повідомив під ранок губернатор краю Веніамін Кондратьєв.
Згодом Кондратьєв повідомив, що пожежу ліквідовано.
Телеграм-канали оприлюднили відео пожежі.
"Атака безпілотників сталася близько третьої години ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чутно за кілька кілометрів. НПЗ розташований всього за 15 кілометрів від Краснодара", — повідомляє телеграм-канал Shot.
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