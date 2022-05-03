У Колумбії підняли питання легалізації кокаїну

13:05 03 грудня Київ, Україна

Політики Колумбії хочуть вивести наркобізнес країни з тіні і взяти під контроль держави, сенатор Колумбії Іван Маруланда запропонував на розгляд законопроєкт, що пропонує легалізувати продаж кокаїну, зараз документ обговорюють в конгресі.

За словами сенатора, наркотики в країні присутні всюди - в школах, університетах, парках, барах та інших публічних просторах, - і замість того, щоб закривати очі на проблему, потрібно боротися з організованою злочинністю новими методами. Він упевнений, що час перестати сприймати цю тему як табу і слід ініціювати відкрите обговорення в суспільстві.



Законопроєкт передбачає продаж кокаїну як знеболювального. Також легалізація допоможе офіційно працевлаштувати понад 200 тисяч фермерів, які зараз вирощують коку для злочинців.



Сенатор вважає, що Колумбії було б вигідніше скуповувати весь урожай коки. На це потрібно близько 680 мільйонів доларів на рік, а на боротьбу з нелегальним вирощуванням йдуть мільярди доларів.



Політик уточнює, що листя коки, в якій багато кальцію, вітамінів і мікроелементів, можна використовувати для виробництва борошна, чаю, харчових продуктів та медикаментів. Також він пропонує виготовляти кокаїн, частину якого продаватимуть споживачам, а частину - відправлятимуть в дослідницькі лабораторії з метою зрозуміти, наскільки наркотик ефективний як знеболювальне.



Річ в тому, що вживання кокаїну в Колумбії дозволено і вважається особистим правом кожної людини, а ось вирощувати коку і продавати наркотик заборонено з 1980-х. Легалізація дозволить вивести з гри кримінальні угруповання. Люди зможуть купувати у держави продукт більш високої якості, при цьому поповнюючи скарбницю.



Перші дані про те, що наркотик викликає залежність, з'явилися ще в кінці XIX століття, але офіційно ООН внесла кокаїн в список заборонених речовин лише в 1963 році.