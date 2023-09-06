У Колумбії офіційно дозволили вказувати третю стать "X" в офіційних документах

06:50 27 серпня Київ, Україна

Слідом за деякими країнами, які офіційно визнали приналежність деяких людей до так званої третьої статі, уряд Колумбії тепер також офіційно дозволив своїм громадянам вказувати в офіційних документах третю стать "X". Про це 24 серпня повідомило МЗС країни.

Тепер громадяни країни, які не ідентифікують себе ні як чоловіки, ні як жінки, матимуть змогу отримати документи з відповідною відміткою як у Колумбії, так і в її закордонних представництвах.

"Міністерство закордонних справ визнає існування гендерної різноманітності (...) Це соціальна справедливість", - заявила представниця паспортної служби Андреа Гарсон.

Зазначимо, що Колумбія увійшла до більш ніж десяти країн світу, які дозволяють зазначення третьої статі в офіційних документах. До них входять, зокрема, Німеччина, США, Мексика, Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Пакистан і Непал.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року в США вперше видали паспорт із статевою приналежністю "X".