З книги "Люди Путіна" видалять низку відомостей про Абрамовича

Британський суд став на бік одного з найбагатших бізнесменів Росії Романа Абрамовича у позові за книгою "Люди Путіна"
Адвокати Абрамовича на суді в Лондоні заявляли, що їхній клієнт обурений і відкидає припущення в книзі журналістки Кетрін Белтон про використання його багатств на користь Кремля.
Книга Кетрін Белтон видана у 2020 році під назвою «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім пішов у наступ на Захід», працювала в Росії кореспондентом газети Financial Times.
Книга простежує, як Володимир Путін отримав владу, і як при цьому багато його колег з радянської спецслужби КДБ отримали високі державні посади та розбагатіли.
Кетрін Белтон, коментуючи домовленість її видавництва з Абрамовичем, заявила, що протягом року вона відчувала себе стороною «війни на виснаження, в якій HarperCollins і я зазнали бомбардування судовими позовами з усіх боків: від чотирьох російських мільярдерів та нафтового чемпіона Кремля – компанії Роснефть .
Вона подякувала видавництву за підтримку у судовому захисті та додала: «На щастя, від долі моєї книги не залежать життя десятків мільйонів людей. Тому ми сьогодні задоволені досягненням урегулювання».
Два інші позивачі: російські підприємці Михайло Фрідман та Петро Авен погодилися влаштувати свої претензії до видавництва поза судом ще до першого слухання справи у Лондоні 28 липня.
Абрамович особливо заперечував, що придбав лондонський футбольний клуб "Челсі" для того, щоб покращити імідж Москви та збільшити російський вплив на Заході.
Два інші позивачі: російські підприємці Михайло Фрідман та Петро Авен погодилися влаштувати свої претензії до видавництва поза судом ще до першого слухання справи у Лондоні 28 липня.
Абрамович особливо заперечував, що придбав лондонський футбольний клуб "Челсі" для того, щоб покращити імідж Москви та збільшити російський вплив на Заході.
Домовленість передбачає виплату відшкодування, але його суму не названо, лише сказано, що гроші будуть перераховані на одну з благодійних організацій.
Видавництво HarperCollins визнало, що у книзі були окремі неточності, які будуть виправлені.
У заяві Кетрін Белтон сказано, що вона та видавництво погодилися «доповнити коментарі зроблені спікером Романа Абрамовича, виправити помилку щодо володіння Абрамовичем Сибнефтью і подати більш чіткий опис мотивів придбання паном Абрамовичем Челсі, щодо яких так багато суперечок, щоб показати, що від початку не йшлося про це як про факт».
Видавництво HarperCollins визнало, що у книзі були окремі неточності, які будуть виправлені.
У заяві Кетрін Белтон сказано, що вона та видавництво погодилися «доповнити коментарі зроблені спікером Романа Абрамовича, виправити помилку щодо володіння Абрамовичем Сибнефтью і подати більш чіткий опис мотивів придбання паном Абрамовичем Челсі, щодо яких так багато суперечок, щоб показати, що від початку не йшлося про це як про факт».
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