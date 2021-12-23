З книги "Люди Путіна" видалять низку відомостей про Абрамовича

18:50 22 грудень Київ, Україна

Британський суд став на бік одного з найбагатших бізнесменів Росії Романа Абрамовича у позові за книгою "Люди Путіна"



Адвокати Абрамовича на суді в Лондоні заявляли, що їхній клієнт обурений і відкидає припущення в книзі журналістки Кетрін Белтон про використання його багатств на користь Кремля.







Книга простежує, як Володимир Путін отримав владу, і як при цьому багато його колег з радянської спецслужби КДБ отримали високі державні посади та розбагатіли.



Кетрін Белтон, коментуючи домовленість її видавництва з Абрамовичем, заявила, що протягом року вона відчувала себе стороною «війни на виснаження, в якій HarperCollins і я зазнали бомбардування судовими позовами з усіх боків: від чотирьох російських мільярдерів та нафтового чемпіона Кремля – компанії Роснефть . Адвокати Абрамовича на суді в Лондоні заявляли, що їхній клієнт обурений і відкидає припущення в книзі журналістки Кетрін Белтон про використання його багатств на користь Кремля. Книга Кетрін Белтон видана у 2020 році під назвою «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім пішов у наступ на Захід», працювала в Росії кореспондентом газети Financial Times.Книга простежує, як Володимир Путін отримав владу, і як при цьому багато його колег з радянської спецслужби КДБ отримали високі державні посади та розбагатіли.Кетрін Белтон, коментуючи домовленість її видавництва з Абрамовичем, заявила, що протягом року вона відчувала себе стороною «війни на виснаження, в якій HarperCollins і я зазнали бомбардування судовими позовами з усіх боків: від чотирьох російських мільярдерів та нафтового чемпіона Кремля – компанії Роснефть .

«Хоча позивачі заперечували узгодження їхніх дій, мені це скидалося на багатосторонню операцію Кремля проти України, в якій він намагається виснажити Захід і змусити піти на поступки щодо розширення НАТО», - написано в офіційній заяві журналістки.

Вона подякувала видавництву за підтримку у судовому захисті та додала: «На щастя, від долі моєї книги не залежать життя десятків мільйонів людей. Тому ми сьогодні задоволені досягненням урегулювання».



Два інші позивачі: російські підприємці Михайло Фрідман та Петро Авен погодилися влаштувати свої претензії до видавництва поза судом ще до першого слухання справи у Лондоні 28 липня.



Абрамович особливо заперечував, що придбав лондонський футбольний клуб "Челсі" для того, щоб покращити імідж Москви та збільшити російський вплив на Заході.

«Ми задоволені, що HarperCollins і автор вибачилися у пана Абрамовича і погодилися на зміни в книзі, щоб усунути помилкові твердження про нього. Ці твердження не мали доказів», - сказав речник мільярдера, якого цитує Reuters.

Домовленість передбачає виплату відшкодування, але його суму не названо, лише сказано, що гроші будуть перераховані на одну з благодійних організацій.



Видавництво HarperCollins визнало, що у книзі були окремі неточності, які будуть виправлені.



У заяві Кетрін Белтон сказано, що вона та видавництво погодилися «доповнити коментарі зроблені спікером Романа Абрамовича, виправити помилку щодо володіння Абрамовичем Сибнефтью і подати більш чіткий опис мотивів придбання паном Абрамовичем Челсі, щодо яких так багато суперечок, щоб показати, що від початку не йшлося про це як про факт».