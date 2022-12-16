У КНДР вперше випробували твердопаливний двигун високої тяги

14:25 16 грудня Київ, Україна





Так звана "перевірка статичною стріляниною" ракетного двигуна на північно-західному ракетному заводі країни стала першою у своєму роді в Північній Кореї. Як повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство, випробування надали надійну науково-технічну гарантію для розробки іншої системи стратегічної зброї нового типу.



Кім зазначив, що він очікує, що нова зброя буде створена "у найкоротший проміжок часу", повідомляє KCNA.



Ймовірно, Північна Корея має на увазі твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету. Ця ракета входить до переліку високотехнологічних систем озброєнь, які Кім Чен Ин пообіцяв представити під час великої конференції правлячої Робочої партії на початку минулого року. Інші системи зброї, які Кім обіцяв виготовити, включають ракету з кількома боєголовками, підводні ядерні ракети і супутники-шпигуни.



Останнє випробування двигуна показало, що Північна Корея сповнена рішучості виконати обіцянки Кіма розробити такі складні системи зброї — незважаючи на пандемію та міжнародний тиск з боку США щодо обмеження її ядерної програми. В останні місяці Північна Корея провела випробування серії балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Зокрема, у листопаді відбувся запуск науково-дослідної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17 на рідкому паливі найбільшої дальності, призначеної для перенесення кількох боєголовок. Випробування "твердопаливного двигуна високої тяги" для нової стратегічної зброї відбулося 16 грудня в Північній Кореї, повідомляє Associated Press з посиланням на державні ЗМІ КНДР . На випробуванні був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ін.Так звана "перевірка статичною стріляниною" ракетного двигуна на північно-західному ракетному заводі країни стала першою у своєму роді в Північній Кореї. Як повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство, випробування надали надійну науково-технічну гарантію для розробки іншої системи стратегічної зброї нового типу.Кім зазначив, що він очікує, що нова зброя буде створена "у найкоротший проміжок часу", повідомляє KCNA.Ймовірно, Північна Корея має на увазі твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету. Ця ракета входить до переліку високотехнологічних систем озброєнь, які Кім Чен Ин пообіцяв представити під час великої конференції правлячої Робочої партії на початку минулого року. Інші системи зброї, які Кім обіцяв виготовити, включають ракету з кількома боєголовками, підводні ядерні ракети і супутники-шпигуни.Останнє випробування двигуна показало, що Північна Корея сповнена рішучості виконати обіцянки Кіма розробити такі складні системи зброї — незважаючи на пандемію та міжнародний тиск з боку США щодо обмеження її ядерної програми. В останні місяці Північна Корея провела випробування серії балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Зокрема, у листопаді відбувся запуск науково-дослідної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-17 на рідкому паливі найбільшої дальності, призначеної для перенесення кількох боєголовок.

У чому особливість твердопаливних ракетних двигунів

Деякі експерти кажуть, що Північна Корея нарешті використовує розширений арсенал, щоб домогтися послаблення санкцій та інших поступок від Сполучених Штатів.

“Ми давно чекали такого тесту. Твердопаливні ракетні двигуни великого діаметру дозволять Північній Кореї розгортати великі ракети з підводних човнів і, що важливіше, витриваліші та чутливіші міжконтинентальні балістичні ракети великої дальності», — пояснив експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда.

За його словами, на відміну від ракет на рідкому паливі, ракети на твердому паливі заправляються під час виробництва, тому їх можна випустити набагато швидше під час війни за інших рівних умов.

"Я не здивуюсь, якщо вони захочуть провести додаткові випробування та розробку цих двигунів, перш ніж перейти до льотних випробувань", - додав Панда.

Паливо в твердопаливних ракетах вже завантажено всередину, що допомагає скоротити час підготовки до запуску, збільшити мобільність зброї та ускладнити стороннім виявлення того, що відбувається перед стартом. Північна Корея вже має арсенал твердопаливних балістичних ракет малої дальності, спрямованих на ключові місця у Південній Кореї, включаючи військові бази США.



KCNA повідомила, що випробування в четвер мали на меті перевірити конкретні технічні характеристики двигуна на основі "технології управління вектором тяги", і що випробування показали, що всі технічні показники довели його надійність та стабільність.