У китайському зоопарку ведмеді загризли людину

18:28 19 жовтня Київ, Україна

Адміністрація відкритих китайських парків для тварин взяла на себе відповідальність за інцидент, що трапився, і пообіцяла вжити заходів для посилення безпеки. Сталося це після того, як на одного з працівників парку напали ведмеді. Людину вбили на очах цілого автобуса з туристами.



Нещасний випадок у Шанхайському парку тварин стався в суботу в "зоні диких звірів".



У соціальних мережах поширюють відео з місця інциденту, на якому видно, як група туристів в автобусі кричить, спостерігаючи за ведмедями.



Парк висловив співчуття родині працівника.

Також адміністрація парку "вибачилася перед туристами за завдані незручності".



Парк заявляє, що вивчає інцидент, там покращать ситуацію з безпекою і "зроблять все можливе, щоб усунути наслідки інциденту".



Відтоді "зона диких звірів" тимчасово закрита, відвідувачам повернули гроші і "посилили безпеку виробничої діяльності" в



Що на відео?



На відео видно ту частину парку, яка доступна тільки для відвідувачів в автобусах, гуляти пішки там заборонено. На кадрах з Weibo видно, що тварини можуть вільно пересуватися цією частиною парку.



Одні користувачі соцмереж стверджують, що ведмеді діяли так, як будь-яка дика тварина при подібних обставинах. Вони бачать єдиним вирішенням проблеми закриття подібних зоопарків, а тварин випустити на волю.



Інші користувачі соцмережі засудили відсутність в зоопарку заходів безпеки і поспівчували туристам, які стали свідками смерті, заявивши, що вони "глибоко травмовані". Нещасний випадок у Шанхайському парку тварин стався в суботу в "зоні диких звірів".У соціальних мережах поширюють відео з місця інциденту, на якому видно, як група туристів в автобусі кричить, спостерігаючи за ведмедями.Парк висловив співчуття родині працівника.Також адміністрація парку "вибачилася перед туристами за завдані незручності".Парк заявляє, що вивчає інцидент, там покращать ситуацію з безпекою і "зроблять все можливе, щоб усунути наслідки інциденту".Відтоді "зона диких звірів" тимчасово закрита, відвідувачам повернули гроші і "посилили безпеку виробничої діяльності" в зоопарку На відео видно ту частину парку, яка доступна тільки для відвідувачів в автобусах, гуляти пішки там заборонено. На кадрах з Weibo видно, що тварини можуть вільно пересуватися цією частиною парку.Одні користувачі соцмереж стверджують, що ведмеді діяли так, як будь-яка дика тварина при подібних обставинах. Вони бачать єдиним вирішенням проблеми закриття подібних зоопарків, а тварин випустити на волю.Інші користувачі соцмережі засудили відсутність в зоопарку заходів безпеки і поспівчували туристам, які стали свідками смерті, заявивши, що вони "глибоко травмовані".



У Китаї вбивство наглядача зоопарку тваринами - рідкість, але напади агресії у тварин трапляються досить часто. Хоча в більшості випадків їх, як стверджується, викликають самі відвідувачі.