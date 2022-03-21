У Китаї розбився пасажирський літак, на борту якого 133 особи, жертви невідомі

11:45 21 березня Київ, Україна

Пасажирський літак China Eastern, на борту якого перебували 133 особи, розбився на південному заході Китаю та викликав гірську пожежу, жертви невідомі.

Про це повідомила у понеділок державна телекомпанія CCTV.



Літак Boeing 737 зазнав аварії в сільській місцевості неподалік міста Учжоу провінції Гуансі і «викликав гірську пожежу», повідомляє CCTV з посиланням на провінційне управління з надзвичайних ситуацій.



У повідомленні наголошується, що на місце події виїхали рятувальники.



CCTV повідомило, що «літак Boeing 737 China Eastern Airlines, на борту якого перебували 133 особи, зазнав аварії в повіті Тен, Учжоу, Гуансі, і викликав гірську пожежу».



Місцеві ЗМІ повідомили, що рейс MU5735 China Eastern не прибув до запланованого пункту призначення в Гуанчжоу після того, як він вилетів з міста Куньмін невдовзі після 13:00 (05:00 за Гринвічем) у понеділок. ЗМІ посилаються на співробітників аеропорту.