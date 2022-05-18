У Китаї повну вакцинацію пройшли більше половини населення

09:06 14 серпня Київ, Україна

Населення Китаю становить близько 1,4 мільярда осіб. Воістину рекордна кількість пацієнтів отримали повну вакцинацію в такій густонаселеній країні. Як повідомляє агентство Global Times з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, в Китаї щеплення від коронавірусу отримали близько 777 мільйонів осіб.

Відзначається, що повну вакцинацію пройшли більше половини населення Китаю.

Як повідомлялося раніше, в китайському місті Ухань провели масове тестування місцевих жителів на наявність коронавірусної інфекції. Лікарі зробили більш ніж 11,28 млн тестів на інфекцію.

Через декілька спалахів захворювання деякі міста розширюють мережу центрів тестування в спробі виявити місцеві випадки поширення коронавірусу.