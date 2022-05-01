У Китаї планують побудувати унікальний музей природознавства

19:04 01 грудня Київ, Україна

Новий, унікальний в своєму роді музей природознавства мають намір побудувати в Китаї. За формою музей буде схожий на величезну хвилю і розташовуватися буде в поруч з водоймою.

Конкурс на будівництво музею вже виграли дві місцеві фірми, повідомляється на офіційному сайті організатора конкурсу Shenzhen Municipality.



Музей планують назвати Дельта, а розташовуватися він буде поруч з мальовничим озером.



У ньому будуть показувати і розповідати про закони природної еволюції і наукові відкриття. Загальна площа музею складе 42 000 кв м, причому значна його частина буде віддана під демонстраційні майданчики - там відвідувачі зможуть познайомитися із зразками вимерлих тварин.