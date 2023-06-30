У Китаї пасажирський автобус накрила маса ґрунту та каміння, є жертви

17:34 30 червня Київ, Україна

У муніципалітеті Чунцін на південному заході Китаю автобус , який перевозив 19 пасажирів, потрапив під каменепад. Внаслідок події шестеро людей загинули і дев'ять отримали травми.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що автобус, який перевозив 19 пасажирів, проїжджав дорогою під пагорбом, коли його накрила маса ґрунту та каміння, викликана тривалими зливами.



Рятувальна операція завершилася, правоохоронці розслідують інцидент і досліджують потенційні небезпеки, щоб запобігти таким трагедіям.



Як відомо, на півдні Китаю продовжуються безперервні сильні дощі, через які зросла загроза повеней у місцевих річках та сходження ґрунту.