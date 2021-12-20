У Китаї відкрили першу клініку для допомоги підліткам-трансгендерам

13:41 22 листопад Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg.



У лікувальному закладі, розташованому на базі Шанхайської дитячої лікарні, працюватимуть різнопрофільні фахівці: психологи, ендокринологи, генетики та інші – щоб стати мостом між трансгендерними підлітками, їхніми близькими, медпрацівниками та різними колами суспільства. У Китаї відкрили першу в країні клініку для надання допомоги трансгендерним підліткам, де молодим людям допоможуть подолати депресію та тривожність, а за потреби складуть план безпечної адаптації.Про це повідомляє Bloomberg.У лікувальному закладі, розташованому на базі Шанхайської дитячої лікарні, працюватимуть різнопрофільні фахівці: психологи, ендокринологи, генетики та інші – щоб стати мостом між трансгендерними підлітками, їхніми близькими, медпрацівниками та різними колами суспільства.

"Профоцінка, діагностика, психологічна допомога та необхідне медвтручання лікарів різних профілів допомагають покращити якість життя трансгендерних підлітків, їхню успішність та стосунки з родиною", - сказав заввідділення ендокринного та генетичного метаболізму Лю Фейхун.

Відкриття клініки викликало неоднозначну реакцію у жителів країни. Комуністична партія Китаю часто наголошує на більш "традиційних" гендерних ролях і цінностях. Наприклад, соцмережа Tencent WeChat заблокувала акаунти ЛГБТК-асоціацій, а держЗМІ заборонили рекламу з "жіночними" чоловіками.



Серйозними залишилися бар'єри на шляху медичних послуг для транслюдей. Перш ніж вони зможуть претендувати на гормональне лікування або операцію зі зміни статі, вони повинні пройти психологічне втручання, довести, що вони не мають судимостей і мають згоду батьків. У деяких випадках перешкод надто багато, і нерідко транслюди йдуть підпільними шляхами, включаючи самостійне введення гормонів, придбаних в інтернеті. На цей час у Китаї проживає приблизно 4 мільйони транслюдей.