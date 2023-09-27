У Китаї виявили перший випадок мавпячої віспи

17:30 27 вересня Київ, Україна

У Китаї у спеціальному адміністративному районі Макао виявили перший випадок зараження мавпячою віспою. Влада закликає жителів з високим ризиком зараження якнайшвидше вакцинуватися.

Про це повідомляє Xinhua.



Пацієнтом є 29-річний житель Макао, який нещодавно відвідував Гонконг та сусіднє з Макао місто Чжухай. Наразі стан чоловіка стабільний та він лікується у місцевій лікарні.



Бюро охорони здоров'я Макао попередило жителів регіону про зростання ризику передачі захворювання та закликали звертатися за медичною допомогою за найменшої підозри про інфікування.



Влада заявила, що місцеві жителі з високим ризиком зараження небезпечною хворобою можуть вакцинуватися безкоштовно. Нерезиденти можуть вакцинуватись, але повинні заплатити за це самостійно.



Віспа мавп - рідкісне захворювання, що викликає вірус роду Orthopoxvirus. Захворювання отримало таку назву тому, що у 1958 році вперше його виявили у лабораторних мавп. 1970 року медики зафіксували перший випадок мавпячої віспи у людини в Демократичній Республіці Конго.