У Китаї новий літак, покликаний конкурувати з Airbus та Boeing, здійснив перший комерційний політ

08:29 29 травня Київ, Україна





Відповідний відеозапис оприлюднило державне телебачення Китаю, повідомляє ВВС. Літак С919 китайського виробництва, зі 130 пасажирами на борту, здійснив перший комерційний політ маршрутом Шанхай-Пекін.Відповідний відеозапис оприлюднило державне телебачення Китаю, повідомляє ВВС.





Літак збудувала Корпорація комерційної авіації Китаю (Comac) для подолання домінування однофюзеляжних літаків Рейс завершився трохи менш ніж за три години.Літак збудувала Корпорація комерційної авіації Китаю (Comac) для подолання домінування однофюзеляжних літаків Airbus та Boeing.

При цьому, як зазначає ВВС, C919 у значній частині зібраний із західних компонентів. Двигуни для нього виробляє спільна франко-американська компанія CFM International, а авіоніку - американська компанія Collins Aerospace.



Повідомляється, що китайська авіакомпанія China Eastern Airline, що субсидується державою, розмістила замовлення на п'ять подібних літаків. У найближчі п'ять років Comac планує випускати по 150 C919 на рік.



За твердженням представників виробника авіалайнера, фірма отримала вже понад 1200 замовлень на його виготовлення.



При цьому ВВС пише, що більшість експертів сходяться на думці, що це не справжні замовлення, а лише «вираження зацікавленості» з боку китайських авіакомпаній.



Перший пробний політ цей китайський авіалайнер здійснив у 2017 році. На відміну від першого китайського пасажирського літака ARJ21 він здатний долати набагато більші відстані та перевозити набагато більше пасажирів.