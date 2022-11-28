У Китаї недовипустять близько 6 млн iPhone Pro через протести

Безлади на ключовому виробничому центрі Apple Inc. у китайському Чженчжоу, найімовірніше, призведуть до недовипуску близько 6 мільйонів одиниць iPhone Pro цього року.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
При цьому багато залежатиме від того, як швидко тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка управляє підприємством, зможе повернути людей на складальні лінії після бурхливих протестів проти обмежень COVID.
На заводі Foxconn виробляється переважна більшість iPhone 14 Pro і Pro Max, найбільш затребуваних телефонів Apple цього року.
Apple і Foxconn збільшили свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні через перебої, що зростають, сказав співрозмовник видання, додавши, що вони очікують, що зможуть заповнити 6 мільйонів одиниць втраченого обсягу виробництва в 2023 році.
Аналітики Morgan Stanley раніше цього місяця оцінили дефіцит моделі iPhone Pro приблизно в 6 мільйонів одиниць цього року, хоча це було до спалаху протестів у Чженчжоу минулого тижня.
Apple та Foxconn не відразу відповіли на запити про коментарі.
Аналітики Morgan Stanley раніше цього місяця оцінили дефіцит моделі iPhone Pro приблизно в 6 мільйонів одиниць цього року, хоча це було до спалаху протестів у Чженчжоу минулого тижня.
Apple та Foxconn не відразу відповіли на запити про коментарі.
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