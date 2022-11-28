У Китаї недовипустять близько 6 млн iPhone Pro через протести

12:42 28 листопада Київ, Україна





Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Безлади на ключовому виробничому центрі Apple Inc. у китайському Чженчжоу, найімовірніше, призведуть до недовипуску близько 6 мільйонів одиниць iPhone Pro цього року.Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"Ситуація на заводі залишається нестабільною і оцінка втраченого виробництва може змінитися", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

При цьому багато залежатиме від того, як швидко тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка управляє підприємством, зможе повернути людей на складальні лінії після бурхливих протестів проти обмежень COVID.

"Якщо карантинні обмеження продовжаться протягом наступних тижнів, виробництво може ще більше скоротитися", - зазначає Bloomberg.

"Кампус в Чженчжоу був зруйнований блокуванням і заворушеннями робітників протягом декількох тижнів після того, як місцевий уряд намагався стримати спалах інфекції Covid. Тисячі співробітників бігли у жовтні через хронічний брак продовольства, але їх замінили нові працівники, які повстали проти оплати праці та карантинних заходів", - нагадує агентство.

На заводі Foxconn виробляється переважна більшість iPhone 14 Pro і Pro Max, найбільш затребуваних телефонів Apple цього року.

"Ці смартфони преміумкласу заповнили прогалину в падінні попиту на звичайні моделі iPhone 14. Apple знизила загальний план виробництва приблизно до 87 мільйонів одиниць із попереднього прогнозу в 90 мільйонів одиниць", - нагадує видання.

Apple і Foxconn збільшили свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні через перебої, що зростають, сказав співрозмовник видання, додавши, що вони очікують, що зможуть заповнити 6 мільйонів одиниць втраченого обсягу виробництва в 2023 році.



Аналітики Morgan Stanley раніше цього місяця оцінили дефіцит моделі iPhone Pro приблизно в 6 мільйонів одиниць цього року, хоча це було до спалаху протестів у Чженчжоу минулого тижня.



Apple та Foxconn не відразу відповіли на запити про коментарі.