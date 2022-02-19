У Китаї марафон закінчився трагедією - 21 жертва

Китайське агентство "Сінхуа" з посиланням на місцеву владу повідомляє про трагедію, що сталася в Китаї. Під час проведення марафону по пересіченій місцевості в провінції Ганьсу загинула 21 особа зі 172 учасників. Серед загиблих - одні з кращих спортсменів Китаю.

Як зазначається, ще вісім людей отримали легкі травми і були доставлені в лікарні. Врятовано 151 особу. Згідно з повідомленням "Сінхуа", трагедія сталася "через раптову зміну погоди" в районі проведення марафону.

CGTN уточнює, що в Ганьсу проходив марафон по пересіченій гірській місцевості на 100 кілометрів. За даними телеканалу, вдень в суботу на висотній ділянці траси на учасників марафону обрушився град, крижаний дощ і ураган, різко впала температура повітря. Коли з'явилися повідомлення про зниклих безвісти учасників забігу, марафон було вирішено припинити. Влада організувала рятувальну операцію.

Всього в перегонах брали участь 172 людини.