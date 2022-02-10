У Китаї евакуювали людей з хмарочоса, що трясся

20:23 18 травень Київ, Україна

китайському місті Шеньчжень несподівано захитався 73-поверховий хмарочос, в якому розташовані численні офіси і магазини, евакуйовані тисячі людей.

Про це повідомляє ВВС у вівторок, 18 травня.



Зазначено, що висота хмарочоса складає більше ніж 300 метрів. SEG Plaza є 104 за висотою будівлею в Китаї і 212 по висоті в світі.



Місцева влада поки не знає, в чому причина події. Будівля була побудована близько 20 років тому. Землетрусів в цьому регіоні зафіксовано не було.



Попередній огляд показав, що ніяких тріщин в основі будівлі немає, зовнішні стіни не пошкоджені.



