У Китаї археологи виявили 3000-річну золоту маску

16:05 22 березень Київ, Україна

Археологи виявили величезну схованку з артефактами віком 3000 років, найціннішою знахідкою є маска з золота.

Про це в понеділок, 22 березня, повідомляє СNN з посиланням на Управління національної культурної спадщини Китаю.



Були розкопані шість прямокутних жертовних ям площею від 3,5 до 19 квадратних метрів, виявлені в 2019 - 2020 роках. З чотирьох з них викопані предмети побутового призначення.



Також були знайдені стародавній масивний кубок, бронзові вироби, дерев'яний ящик з артефактами зі слонової кістки, золоті прикраси у вигляді птахів, золота фольга, розмальовані голови з бронзи, фрагменти різьблення по зубах, нефритові вироби, різні інструменти та інше були виявлені в так званих жертовних ямах під торговим центром.

Це спеціальні укриття, куди предки китайців приносили милостині в ім'я процвітання миру і добробуту. А головною знахідкою стала маска з 84% золота вагою 280 грамів.

Археологи впевнені, що знайдені речі зможуть допомогти в дослідженні історії стародавнього царства Шу, яке розташовувалося на заході Сичуані.





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